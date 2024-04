Într-o emisiune specială Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, fostul internațional Mihai Pintilii (45 de selecții), în prezent antrenor secund la FCSB, a răspuns întrebărilor despre actualii săi elevi de la liderul Superligii.

La întrebarea ”Când se oprește din alergare Valentin Crețu?”, Pintilii nu a ezitat și a răspuns instant:

”Niciodată! Niciodată, el și când stă aleargă! Îi aleargă mintea, aleargă tot, și fetele lui sunt la fel, au aceeași energie”.

Mihai Pintilii: ”În celelalte sezoane, juca fiecare pentru el!”

Pintilii a dezvăluit și ce s-a schimbat la FCSB în acest sezon față de stagiunile precedente, unde roș-albaștrii au încheiat de cele mai multe ori pe locul secund în lupta la titlu.

Spre deosebire de anii trecuți, actualul antrenor secund de la FCSB crede că jucătorii au reușit să formeze cu adevărat o echipă și nu au mai încercat să iasă în evidență.

”Unitatea echipei a fost principala calitate a FCSB-ului din acest sezon. A fost o unitate, s-au unit jucătorii, asta le-a lipsit tot timpul. În celelalte sezoane, juca fiecare pentru el. Nu se vedea, dar simțeai jucătorul care vrea să dea gol și să iasă el în evidență.

În sezonul ăsta nu am mai văzut chestia asta. Am făcut un grup bun. Prin unitate mă refer la tot, magazioner, bucătar, oamenii de la birouri, oamenii de la teren, jucătorii, toți, am fost ca o familie”, a spus Mihai Pintilii la Poveștile Sport.ro.

VIDEO Emisiunea integrală Poveștile Sport.ro cu Mihai Pintilii