"Cainii" rateaza una din tinetele verii! Nu a mai dorit sa astepte si a decis sa semneze cu o formatie din Ungaria

Dinamovistii inca au interdictie la transferuri.

Dinamo nu a avut voie sa faca transferuri pentru noul sezon, iar Dario Bonetti va avea o misiune aproape imposibila pana situatia nu se va rezolva. Dupa ce s-a vorbit de posibilele tinte ale "cainilor", una dintre aceste, Andreas Calcan, s-a saturat sa astepte si va semna cu o formatie din prima liga din Ungaria.



Liber de contract din aprilie, dupa ce s-a despartit de Poli Iasi, fotbalistul crescut de "U" Cluj era inteles cu Dinamo si se astepta doar permisiunea TAS de a face transferuri, insa aceasta a intarziat, iar jucatorul s-a saturat de asteptare si a acceptat alta oferta.

Dario Bonetti are mari probleme in alcatuirea echipei pentru meciul cu FC Voluntari. In afara fotbalistilor deja plecati, nu se va putea baza nici pe Marco Ehmann (20 de ani). "Cainii" raman cu un singur fundas central in lot, Deniz Giafer (20 de ani), promovat de la echipa a doua a clubului.