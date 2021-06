BREAKING NEWS | Vukusic il distruge pe Becali: "Nu credeam ca poate fi real asa ceva! Avea om pe banca si facea schimbarile!" Dezvaluiri halucinante de la FCSB

Intr-un interviu acordat in tara sa, Ante Vukusic vorbeste despre perioada complicata petrecuta la FCSB.

Varful de 31 de ani spune ca a fost socat de modul de lucru de la clubul lui Becali. Imediat cum a semnat, colegii i-au spus ca va fi tras pe linie moarta daca nu va marca de la prima aparitie in echipa.

"Am ales sa merg la Steaua, credeam ca e cea mai buna decizie pentru mine. A fost cea corecta doar pentru numele clubului. Totul a fost neprofesionist acolo. A fost o oferta si de la Sepsi, dar am spus ca ma gandesc. Intre timp, am fost sunat de Steaua. Directorul clubului mi-a spus ca ma stie de cand eram la Hajduk Split si am jucat cu Unirea Urziceni si cu Dinamo. Aveau nevoie de atacant. A vazut ca sunt liber si mi-a spus sa vin, garantandu-mi ca o sa joc. Nu eram 100% pregatit, dar mi s-a spus ca vor avea rabdare cu mine.

La antrenament, colegii m-au intrebat: 'Tu stii unde ai venit?' Mi-au zis: 'Daca nu dai gol in primul meci, esti terminat'. Am crezut ca glumesc, dar s-a dovedit ca n-a fost asa. Am trecut prin multe in cariera, dar n-am avut astfel de probleme nicaieri", a spus Vukusic pentru DalmatinskiPortal.hr.



Varful merge mai departe cu dezvaluirile. Becali comunica live cu banca in timpul jocurilor prin telefon.

"N-am putut sa cred ca omul decidea de pe telefon cine urma sa joace. Am jucat impotriva lui CFR Cluj in Supercupa, la pauza a decis sa scoata 5 jucatori si sa bage copii. Face totul pe telefon, are un om pe banca. Se intampla sa bage un jucator la pauza si sa-l scoata dupa 20 de minute. Becali cumpara tineri, crede ca asa va obtine rezultate. Clujul a luat titlul, dar ei au avut un antrenor adevarat. Becali a spus ca nu e interesat decat de profit", a zis Vukusic.

Fotbalistul n-a cerut explicatii. I s-a transmis ca e mai bine sa-si vada de treaba. Vukusic sustine ca si Debeljuh a fost la un pas de FCSB, dar ca a refuzat propunerea din cauza lui Becali: Croatul il avertizeaza acum la randul sau pe Stipe Vukur, noul fundas de la FCSB.

"Mi s-a spus ca e mai bine sa-mi vad de treaba decat sa ma cert cu el. M-am distrat la Bucuresti in ultimele luni. Am vorbit cu Debelhuj, care joaca la Cluj. Mi-a spus ca a fost chemt la Steaua, dar ca nu s-a dus pentru ca stie cum se lucreaza acolo. Daca stiam ce ma asteapta, nu as fi mers acolo. Am vazut ca acum l-a luat pe Vucur, si el trecut pe la Hajduk. Becali nu mai vrea sa primeasca goluri cu capul la faze fixe. Doamne fereste sa inscrie cineva de langa Vucur, o sa dispara imediat din echipa".

Craiova lui Mititelu a incercat sa-l transfere pe Vukusic, dar atacantul a respins propunerea pentru moment: "Am avut o oferta de la Craiova, o propunere din Turcia, dar n-am fost incantat. O sa-mi gasesc ceva. Sunt pregatit. Nu am fost accidentat, pot sa mai joc inca mult timp".