Guardiola a oferit imaginile saptamanii la party-ul de campionat al lui City.

Un angajat al campioanei Angliei a pus pe net imagini de la petrecerea de titlu a echipei. Pep apare in timp ce trage cu pofta dintr-un trabuc, apoi canta piesa 'Don't look back in anger' a lui Oasis.

Dupa ce a castigat Premier League si Cupa Ligii, City isi poate completa colectia de trofee a sezonului pe 29 mai, la Porto. O intalneste pe Chelsea in finala Champions League.