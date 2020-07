BREAKING NEWS | Se da FCSB la o parte din fata CFR-ului? Anunt BOMBA al lui Becali: "Ce sa ne bagam noi?!"

Gigi Becali pare sa revina la discursul din urma cu o luna, cand spunea ca va folosi contra CFR-ului o echipa 'experimentala' pentru a-si lua revansa in fata Craiovei, care a facut la fel in 2017, contra Viitorului.

Atunci, FCSB a pierdut titlul in fata echipei lui Hagi.

Becali lasa de inteles ca FCSB n-o va incurca pe CFR in partida de maine seara.

"Cred ca se va decide titlul in ultima etapa. Sa se bata ei intre ei! Noi nu arbitram titlul, nu ne bagam noi. O sa vedeti ca noi nu arbitram. Nici arbitraj nu va fi... Sa se bata ei intre ei! Direct intre ei! Ce, ne bagam noi acum sa facem probleme intre oameni? E mai bine sa se bata ei intre ei, asa ar fi normal, asa e dreptatea. A fost si arbitrul ala... Barsan! Noua nu ne-a dat penalty, lor le-a dat... Lasa sa fie dreptate. Cel mai bun arbitru pentru finala aia a campionatului: ori Fesnic, ori Kovacs. Hategan e bun, dar nu are stabilitate. Cea mai multa stapanire de sine o are Fesnic. Kovacs e mai bun, dar nu cred ca il da. Si baiatul lui Avram e bun arbitru", a spus Becali la Digisport.