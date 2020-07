BREAKING NEWS: Soc TOTAL la FCSB! Doua achizitii anuntate de Becali: "Lumea a ras de mine cand am zis pe cine vreau!" Cine vine la FCSB

Becali a anuntat primele doua tinte dupa incheierea sezonului!

Patornul FCSB ii vrea pe Debelhuj de la Hermannstadt si pe Buziuc de la Clinceni. Cand si-a anuntat apropiatii ca-l doreste pe fotbalistul Clinceniului, Becali spune ca a starnit zambete. La FCSB mai e asteptat un fundas central tot din Liga 1, recomandat de Mihai Stoica. Becali a refuzat sa-i dezvaluie identitatea.

"Debeljuh e unul! Si mai e inca unul, tot atacant! E roman asta. Imi place mie. O sa radeti, dar imi place mie de el. Ca nu are nume, asa. Vreau eu asa! Multi au ras de mine. E asta de la Clinceni, Buziuc! Buziuc, da! Imi place mie de Buziuc si vreau sa-l iau. Eu am incredere in Buziuc. Mai mare incredere am in el decat in Debeljuh. Daca dau bani pe Debeljuh, dau putin! Astia doi sunt, nu mai e nimeni. A, mai e un fundas central. Vrea MM sa-l ia. Nu-l stiu, nu ma bag. Stiu de la ce echipa e, dar nu vi-l zic voua", a spus Becali la Digisport.

Initial, patronul FCSB a refuzat sa dezvaluie ce jucatori isi doreste si a transmis ca-i va recomanda lui Toni Petrea sa respinga intrebarile care vizeaza schimbarile din timpul jocurilor.

"Eu nu stiu, o sa-l sun acum si eu pe Petrea sa-mi zica pe cine urmareste. Va dau raspunsuri cum va place sa le primiti. Ce sa facem? Nu putem... Daca v-a zis Toni Petrea, el face... Eu ma bag? V-a spus ca l-a scos pe ala la pauza, pe Adi Petre (in meciul cu Gaz Metan). De ce l-a scos? Sa-i vedem pe copii! V-a zis si el ca era obosit. El e fraier. Daca era baiat destept, spunea ca asa a vrut el. O sa-i zic de-acum ca asa vreau el, sa nu dea explicatii. Important e sa castige meciul, nu sa comunice la conferinte de presa", a comentat Becali.