BREAKING NEWS | Rasturnare de situatie! Revine cosmarul Cortacero: Serdean anunta ca se intoarce in club si ameninta DDB! "Nu-i las sa-si faca de cap. Indivizii vor raspunde in fata legii"

Dorin Serdean, fostul presedinte al lui Dinamo, are de gand sa se intoarca in club.

Indepartat dupa ce DDB a pus mana pe Consiliul de Arministratie, Serdean ii ameninta pe suporteri cu instanta. Fostul oficial din Stefan cel Mare neaga anunta dezvaluiri importante in urmatoarea perioada.

"O sa vina vremea sa dau toate cartile pe fata cu acesti indivizi care au pus mana pe Dinamo. Eu am niste lucruri neterminate acolo si ma voi intoarce. No i sa-i las sa-si faca de cap acolo. O vom rezolva in instanta. M-au amenintat si au vrut sa ma umileasca public, dar nu o sa le mearga. Cu ce am pacalit eu clubul? Ce bani am furat eu de la suporteri? Ii rog pe cei din DDB sa se duca la Politie si sa ma reclame. Insa eu ma voi intoarce la Dinamo", a spus Serdean pentru PRO Sport.

N-a scapat de atacul lui Serdean nici actualul director sportiv Marius Nicolae, care ar fi incercat sa se angajeze la Dinamo si in perioada administratiei spaniole a clubului: "O sa reglam noi lucrurile si cu domnul Mario Nicolae, care vad ca vorbeste foarte urat despre noi. A uitat cand venea in septembrie si se ruga de noi sa il angajam la Dinamo? Atunci era ca un mielusel, iar acum a prins glas. Dar vad ca a uitat acest Mario Nicolae. O sa aveti parte de multe surprize cat de curand. Acesti indivizi vor raspunde in fata legii pentru tot ce au facut".