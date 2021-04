Dinamo, in pericol sa piarda baza de la Saftica! Strigatul de ajutor al suporterilor: "Avem doua zile sa strangem banii astia!" Despre ce suma e vorba

Problemele nu ii ocolesc pe dinamovisti.

Chiar daca suporterii au strans banii necesari acoperirii datoriilor astfel incat echipa sa isi poata obtine licenta pentru urmatorul sezon, clubul se confrunta acum cu o noua problema.

Suporterii au anuntat pe pagina de Facebook a Peluzei Catalin Hildan ca este nevoie urgent de strangerea sumei de 35.000 de euro pentru ca Dinamo sa nu piarda baza de la Saftica.

In cazul in care clubul nu va plati acesti bani pana pe 15 aprilie catre ANAF, baza dinamovistilor va ajunge in proprietatea statului.

"Cainilor, TREBUIE SA SALVAM SAFTICA! Trebuie sa salvam CEEA CE NE APARTINE!

Riscam sa pierdem Baza de la Saftica, locul unde de decenii se antreneaza echipele de seniori si juniori de la Dinamo. Sediul Academiei de Fotbal Dinamo.

Avem doua zile in care sa mai strangem inca 35.000€ pentru rata catre ANAF. Scadenta este pe 15 aprilie. Altfel, vom pierde singura proprietate a clubului. Peste tot suntem in chirie, dar Saftica e singurul loc unde suntem la noi acasa.

Daca nu achitam la timp aceasta rata, Baza Sportiva de la Saftica intra in proprietatea Statului si ramanem fara stabilimentul istoric unde de-a lungul anilor s-au antrenat Lucescu, Dinu, Parcalab, Dudu Georgescu, Gigi Multescu, Mateut, Custov, Catalin Hildan, Petre, Kirita, Marius Niculae, Danciu, Mutu, Claudiu Niculescu...", este o parte a mesajului postat de suporteri pe Facebook.

Dinamo nu sta prea bine nici din punct de vedere sportiv in aceasta stagiune, aflandu-se pe locul 14 in clasamentul Ligii 1 la finalul sezonului regulat.

Inainte de startul playout-ului, echipa lui Gigi Multescu o va infrunta pe Astra, marti, de la ora 19:00, in semifinalele Cupei Romaniei.