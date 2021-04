"Era razboi in toata regula!". Declaratii incendiare ale lui Bogdan Stelea despre derby-urile dintre Dinamo si Steaua 

Bogdan Stelea este unul dintre putini fotbalisti din tara care a jucat la cele trei rivale din Bucuresti: Dinamo, Rapid si Steaua. Portarul care si-a inceput cariera in Stefan cel Mare a vorbit despre cum se traiau derby-urile de atunci si cum se pregateau inaintea unui meci dintre Dinamo si Steaua.

"Era razboi la meciurile dintre Dinamo si Steaua. Razboi in toata regula! Era pace dupa. In timpul jocului era razboi, dar razboi in toata regula. Cu strategii, spionaj. Si ei, si noi incercam sa aflam cat mai multe din tabara fiecaruia. Eram odata la stadion la Steaua, in vestiarul unde ne dezbracam noi, undeva in spate era o camera mai mica. Nea Mircea ne-a spus la un moment dat ca cineva de la Steaua a stat sa asculte ce am discutat. Acum nu stiu cat a fost de adevarat. Cert este ca dupa episodul respectiv, cand am mai mers la Ghencea, s-au dus si au verificat tot", a povestit Bogdan Stelea.

