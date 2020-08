BREAKING NEWS | Prima plecare de la CFR Cluj! Unul dintre oficiali si-a dat DEMISIA

Unul dintre oficialii campioanei Romaniei a anuntat ca a demisionat.

Bogdan Mara a renuntat la functia de director sportiv al celor de la CFR Cluj.

"Am renuntat la functia de la CFR, am vorbit cu cei de la club si i-am anuntat de decizia mea de a ma retrage. Distanta de la Cluj la Bucuresti, unde am familia si copiii, m-a afectat foarte mult in ultima perioada, m-a facut sa ma gandesc mult si am luat decizia pentru a fi langa familia si copiii mei care au nevoie de mine.

In pandemie am stat mai mult acasa, iar apoi mi-a fost greu sa plec. Am ales sa raman pana la finalul sezonului pentru ca am sperat sa terminam asa cum am facut-o. Am reusit sa construim o echipa frumoasa, am un mare respect pentru toti cei de aici, pentru colaboratorii mei. Am afcut un grup frumos cu Dan Popescu, Marian Copilu, Marius Bilasco. Am pus cu totii umarul si am reusit performante extraordinare.

E greu sa te desparti de un club cand ai asa rezultate, dar a trebuit sa imi stabilesc prioritatile. Nu cred ca mai au atata nevoie de mine. Am pus toate lucrurile in balanta si cred ca in momentul asta eu nu mai pot ajuta decat pe plan de comunicare, pe plan sportiv. Nu cred ca vor mai fi facute transferuri pentru ca lotul este unul stabil. Grupul e unul bun, altfel nu am fi reusit sa obtinem performanta", a declarat Mara la Digi Sport.