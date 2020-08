CFR Cluj nu se poate baza pe 5 jucatori in deplasarea de la Floriana! Adrian Paun este in continuare pozitiv cu Covid-19: din iulie se lupta cu virusul 

Campioana Romaniei este inca afectata de cazurile de coronavirus.

Cinci jucatori din lotul lui CFR Cluj sunt inca incerti pentru preliminariile Champions League. Mihai Bordeianu (28 de ani) este suspendat, in timp ce portarul Grzegorz Sandomierski (30 de ani), Damjan Djokovic (30 de ani) si Sebastian Mailat (22 de ani) nu au inca doua teste negative consecutive, si nu pot primi acceptul pentru a reveni pe teren.

Adrian Paun (25 de ani) reprezinta cea mai grava situatie de la club. El a fost primul jucator depistat pozitiv de la CFR Cluj in data pe 18 iulie, înainte de meciul cu FCSB. Dupa ce a stat in izolare si a avut parte de un tratament special, fotbalistul a avut un test pozitiv, unul negativ, urmat de alte trei teste pozitive, ultimul fiind acum doua zile. In urma acestei situatii, Paun sta separat, iar CFR nu poate apela la serviciile sale pentru meciul din Liga Campionilor si nici pentru primele etape din Liga 1, conform GSP.