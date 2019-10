"Afara, ba, afara! Du-te la tine acasa!" Becali si-a iesit din minti cand a vazut imaginile! Anunt de ultima ora la FCSB

Becali s-a enervat dupa ce a vazut cum l-a injurat Contra pe George Puscas dupa penalty-ul ratat contra Norvegiei.

Patronului FCSB nu i-au picat bine nici declaratiile date de Dan Petrescu pe marginea subiectului. Petrescu a fost surprins si el in trecut injurandu-si fotbalistii, iar incidentul cu Contra si Puscas nu i s-a parut iesit din comun. Becali spune ca la FCSB va trece in contract ca antrenorilor sa li se rezilieze contractele in cazul in care vor fi surprinsi in ipostaze asemanatoare.

"Nu e la mine acasa, sa faca ce vor cei de la FRF. Nu judec pe nimeni. Nu vreau sa deranjez, sa jignesc, nimic. FRF nu e acasa la mine. La mine, daca unu' a injurat un jucator... pleaca! O sa pun si la contracte: injuri jucatorii, pleci! Sa injure la el acasa cine vrea sa o faca! Nu injuri in public, in tara romaneasca! Avem ratiune, ba! Ii zic eu lu' Dan Petrescu: nu e balet, teatru, dar barbatii au ratiune. Terminati cu injuraturile, nu suntem la sclavagism, sa-i injuri tu ca esti antrenor. Jucatorii nu sunt sclavi, da?!

Si eu am mai injurat, dar nu eram antrenor. Am injurat, am jignit, numai ca ma injuram cu dusmanii, cu adversarii, nu in familie. La nationala esti in functie publica, erai angajat in ceva. Eu faceam, injuram, jigneam, plang si acum pentru pacatele mele. Si eu am facut, dar asa ceva... sa fii antrenor si sa injuri jucatorii, n-ai voie. Tu nu esti de capul tau acolo", a spus Becali la PRO X.