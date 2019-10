BREAKING NEWS | Imposibilul devine POSIBIL! Vom avea VAR in Liga 1! Cand se va implementa sistemul! Anunt de ULTIMA ORA

Sistemul VAR va fi implementat si in Romania.

Din sezonul 2020-2021, in Liga 1 se va introduce arbitrajul video. LPF a emis un comunicat in acest sens si anunta cand va fi implementat acest sistem

"In urma articolelor aparute de-a lungul timpului in mass-media, am constat cu surprindere ca publicul iubitor de fotbal nu este la curent cu demersurile intreprinse de LPF pentru implementarea sistemului de arbitraj video la meciurile de fotbal din cadrul competitiei Liga 1. PEntru corecta informare a publicului, inclusiv a unora dintre reprezentantii cluburilor membre, aducem la cunostinta faptul ca inca de la implementarea arbitrajului video in campionatele disputate in vestul Europei am intrerprins demersuri pentru implementarea acestui sistem la nivelul competitiei. In acest sens am initiat contacte atat cu furnizorii interni si externi de solutii tehnice pentru arbitrajul video, cat si cu FIFA si FRF, responsabil pentru asigurarea specializarii arbitrilor pentrua acest sistem de arbitraj", se arata intr-un comunicat emis de LPF.

"In urma demersurilor efectuate, ne face placere sa va informam ca, incepand cu viitorul sezon competiotional, LPF va implementa sistemul de arbitraj video la nivelul competitiei. In situatia inc are sistemul tehnic va fi functional, conform reglementarilor FIFA in vigoare, precum si in functie de disponibilitate de resurse umane specializate pregatite de FRF, intentionam sa testam sistemul de arbitraj video la unele meciuri din cadrul play-off-ului actualei editii a campionatului Casa Liga 1. Facem precizarea ca acest demers nu va implica niciun cost suplimentar din partea cluburilor membre LPF, cu exceptia costurilor afarente baremurilor arbitrilor VAR", se mai precizeaza in comunicatul emis.