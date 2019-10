BREAKING NEWS: Mutu a REFUZAT Liga 1! Cu cine a negociat in ultimele 24 de ore!

Mutu e in tara pentru a participa la cursurile pentru licenta PRO. Cluburile din Liga 1 au sarit pe el!

Fost antrenor la Voluntari, Mutu e dorit inapoi in prima divizie. In ultimele 24 de ore, Ioan Niculae si Dani Coman au facut eforturi pentru a-l convinge sa vina la Astra, anunta sursele Sport.ro. Mutu a recunoscut ca tratateaza cu o echipa din Romania, dar a transmis inca de ieri, in fata presei, ca sansele de realizare a mutarii sunt minime.

'Briliantul' a respins oferta primita de la Giurgiu. Vrea sa mai ramana cel putin inca un an la echipa a doua a lui Al Wahda, in Emiratele Arabe Unite. Are un salariu de 15 000 de euro pe luna la Abu Dhabi.

Astra nu e singura echipa interesata sa-l aiba antrenor pe Mutu. Si Botosaniul a incercat sa-l aduca., iar Iftime n-a renuntat definitiv la planul sau. "A fost ceva anul trecut, dar nu ne-am inteles", a comentatt Mutu.

Adrian Mutu, 40 de ani, si-a inceput cariera de antrenor in 2018, cand a preluat-o pe FC Voluntari si a reusit s-o salveze de la retrogradare in urma barajului cu Chindia.