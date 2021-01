BREAKING NEWS! Hermannstadt a anuntat OFICIAL noul antrenor! Ciobotariu ii ia locul lui Ruben Albes pe banca tehnica

Hermannstadt i-a reziliat contractul lui Ruben Albes dupa ultimele rezultate.

Oficialii din Sibiu au renuntat la serviciile antrenorului spaniol adus in vara, dupa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate. In locul lui a fost numit Liviu Ciobotariu, care revine in Liga 1 la un an si jumatate dupa despartirea de Botosani.

Ciobotariu a fost selectionerul Libanului pana pe data de 17 iunie 2020, iar acum a semnat un contract valabil pana in 2022 cu Hermannstadt.

"Liviu Ciobotariu este noul antrenor principal al A.F.C.Hermannstadt!

Liviu Ciobotariu ocupa de astazi functia de antrenor principal al A.F.C.Hermannstadt. Antrenorul in varsta de 49 de ani a semnat un contract valabil pana in anul 2022. Pe CV-ul sau se regasesc echipe ca Progresul, C.S.Otopeni, Pandurii, CF Braila, Dinamo Bucuresti, CSMS Iasi, F.C.Vaslui, A.S.A.Tg Mures si F.C.Botosani in Romania, dar si Al Ta’ee si Faisaly in Arabia Saudita. De asemenea, intre 2019 si 2020 Liviu Ciobotariu a fost selectionerul reprezentativei de fotbal a Libanului.

Noul principal al FCH a avut o cariera impresionata si ca fotbalist. Fundas central de meserie, Liviu Ciobotariu a evoluat in cariera sa la F.C.National, Pandurii, Dinamo Bucuresti si in Belgia la Mons, Royal Antwerp si Standard Liege. Acesta a facut parte din generatia de aur a fotbalului romanesc, avand 32 de selectii in Echipa Nationala de Fotbal a Romaniei, pentru care a inscris de 3 ori si a participat la Campionatul Mondial de Fotbal din Franta, 1998, si la Euro 2000, in Belgia si Olanda.

Liviu Ciobotariu a venit la FCH alaturi de un staff din care mai fac parte Adrian Iordache, antrenor secund si Lucian Paun, preparator fizic.

Mult succes la FCH, Mister & co!", se arata in comunicatul clubului.

Hermannstadt este pe locul 14 in clasament cu 15 puncte obtinute, in 16 meciuri jucate, la egalitate cu Poli Iasi si FC Voluntari.