BREAKING NEWS | Dinamo, SALVATA de retrogradare! CRESTE numarul de echipe din Liga 1: Cine va juca in prima liga la anul

Liga a pregatit o propunere pe care o va supune la vot in adunarea generala de le 30 iulie! www.sport.ro va prezinta modificarile complete!

In cazul in care cluburile isi vor da acordul, numarul de echipe din Liga 1 va creste la 16! Nimeni nu mai retrogradeaza direct din playout. Doar ocupanta ultimului loc ar urma sa dea baraj cu a treia clasata din playoff-ul din B, pozitie ocupata acum de CS Mioveni! Astfel, Dinamo are sanse uriase sa scape de retrogradare! Si daca va termina ultima, Dinamo se va putea miza la meciul cu a 3-a clasata din playoff-ul Ligii a 2-a pe toti fotbalistii recuperati in urma crizei COVID.

O noua propunere a Ligii este legata de criteriile financiare obligatorii pentru cupele europene. Cluburile care nu fac dovezile necesare ca pot lua licenta de Europa NU vor avea acces in playoff!



Editia viitoare a Ligii 1 va fi tot cu playoff si playout! In playoff vor intra tot 6 echipe, in timp ce in playout vor fi 10. In playout meciurile se vor disputa in mansa unica. Invingatoarea playoutului va avea sansa de a intra in Europa! Va da baraj cu ultima echipa care merge in Europa din playoff!