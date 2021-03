BREAKING NEWS | Discurs FARA PRECEDENT al lui Costel Enache: "Sa ma ia dracu' daca mai inteleg. Sa ia toti care spun asta cate 6 luni de puscarie!" Ce a putut sa spuna

Costel Enache si-a anuntat plecarea de la U Cluj dupa infrangerea cu Recea, 0-1.

Enache critica situatia creata in jurul echipei in ultimele luni si spune ca ar mai trebui sa existe si alti responsabili, in afara de el!

"N-am reusit sa ne adaptam adversarului si terenului, consecinta e clara: infrangerea. Sunt periclitate sansele de playoff, dar sa ma ia dracu' daca inteleg cateodata alti factori care influenteaza jocul. Imi asum tot ce se intampla, eu sunt principalul vinovat. Poate trebuia sa fiu mai inteligent de la inceput si sa practicam un joc mai pragmatic. Dracu' mai stie ce-am facut gresit. M-am saturat sa-mi iau castane numai eu, sa dau explicatii numai eu, sa ma vada numai ai mei trist, cred ca mai sunt si altii care ar trebui sa isi asume. Imi asum lucrurile astea, eu sunt primul vinovat, am spus.

Cine mai pronunta 'imi asum' ar trebui sa primeasca si 6 luni de puscarie automat. Dupa meci, m-am dus la conducere si am zis: "Nu gestionez situatia, cautati pe altcineva". Imi asum lucrurile astea si nu vreau sa fiu eu in prim-plan. Stiu oamenii care se uita la cine ma refer. Vreau sa vad ca cineva intelege ca a gresit, ca isi doreste sa corecteze greseala. Toata lumea lasa lucruile la voia intamplarii, ca tot bate vantul aici", a spus Enache.

Dupa infrangerea cu Recea, Clujul ramane in afara locurilor de playoff. Are un punct sub Petrolul, ultima din top 6, cu doar doua meciuri ramase de jucat pana la finalul sezonului regulat. Clujul mai intalneste Craiova lui Mititelu si Petrolul in urmatoarele etape.