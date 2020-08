"Omul nostru din Panama" | Mihai Mironica despre 'un comando de muchachos cu mastile lui Dali pe fata care au intrat in monetaria devalizata Dinamo'

Cu venirea conquistadorilor la Dinamo, avem o situatie inedita pentru actualul peisaj din fotbalul nostru: un club cu proprietar strain.

Bine, unii ar spune ca nu e chiar o situatie unica in Liga 1, ca si guvernul maghiar are o echipa in prima liga a Romaniei, pe Sepsi.



Dupa entuziasmul de moment dat de incheierea acestei telenovele, ca tot suntem pe spaniola, au aparut coltii neincrederii, ai suspiciunii fata de acest om venit de la capatul celalalt al continentului, care are afaceri obscure si care preia Dinamo prin intermediul unei companii cu ramificatii intr-un paradis fiscal, Panama. Acum, insa, daca in Panama Papers apar ca si-au dosit banii pe acolo chiar si Ion Tiriac sau ditamai Regina “Angliei”, om inchide si noi ochii si ni se va parea ceva rezonabil pentru clubul detinut de-a lungul timpului de Securitate, Badea, Borcea, Turcu, domnul fugar din Italia si tot asa. Cineva rautacios ar spune ca ar trebui sa incheiem aceasta enumerare tot cu Securitatea. Adevarul e ca fotografia aia a reprezentantilor investitorului spaniol cu ministrul de interne Vela in “balconul din care se dadeau 100 de lei inainte de a se fugi cu elicopterul”, ca sa-l citez aproximativ pe Mister Dinu dintr-un discurs tinut la PRO X, vezi la preluarea unei echipe de fotbal doar prin dictaturi sau democratii originale.

Mister Dinu, ca tot am pomenit de el, s-a pozitionat clar impotriva investitorilor straini. Ne aducem aminte cum era blagoslovit primul selectioner strain al Romaniei, Christoph Daum, de catre Dinu cu expresii de genul “Fuhrer caruia i-a explodat in fata o grenada”. Sa vezi imagini cu conquistadori decapitati de azteci din partea lui “Mister” daca Dinamo va ramane pe fundul Gropii si cu spaniolii. Sa vezi atunci Granada explodata...

Dinamo a fost o fabrica de bani, o “monetarie”. S-a vazut asta de la patronul comunisto-capitalist Vasile Ianul si pana la infractorii intrati la zdup pentru devalizarea clubului. Acum, un comando de muchachos cu mastile lui Dali pe fata au intrat in monetaria devalizata Dinamo. Sunt condusi de Pablo Cortacero, nume de cod Almeria, dar deja folclorul stadioanelor pustii spune ca El Profesor care conduce toata operatiunea de la distanta este Cristi Borcea, nume de cod Jilava. Tiparnita de bani e inca in monetarie doar trebuie sa i se dea drumul. Vedem in cate sezoane Casa de Pauper va fi transformata in Casa de Papel.