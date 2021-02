BREAKING NEWS | Care este starea lui Dragos Nedelcu dupa accidentarea din meciul cu Chindia! Verdictul medicilor 

Dragos Nedelcu este unul dintre cei mai ghinionisti jucatori de la FCSB.

Fotbalistul in varsta de 24 de ani a jucat in aceasta luna primele sale minute dupa o accidentare suferita in playoff-ul sezonului trecut, care l-a tinut circa 6 luni departe de gazon.

Nedelcu a revenit in meciul cu Dinamo din Cupa Romaniei, iar dupa doar 115 minute de joc s-a accidentat. Jucatorul a iesit de pe teren dupa doar 13 minute, in duelul cu Chindia Targoviste, dupa ce a resimtit intepaturi la coapsa dreapta.

La finalul meciului, antrenorul Toni Petrea declara, pe baza primelor informatii, ca Nedelcu a suferit o leziune fibrilara. Fotbalistul a fost supus unui RMN, iar verdictul medicilor este bun, in cazul fotbalistului nefiind vorba despre o ruptura musculara.

Astfel, fotbalistul, transferat de Gigi Becali pentru 2,1 milioane de euro de la Viitorul, a revenit astazi la antrenamente, pregatindu-se insa separat de colegii sai. Daca totul va fi bine, la finalul saptamanii, Nedelcu va reveni la pregatirea de grup si ar putea sa se intoarca pe gazon la meciul cu Gaz Metan Medias.

Problemele lui Dragos Nedelcu au inceput in urma cu doi ani, cand fotbalistul a suferit prima accidentare care l-a tinut pe tusa timp de 4 luni, in meciul cu Alashkert din Europa League.