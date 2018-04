BREAKING NEWS: BOMBA lui Becali in razboiul cu CFR: a cerut EXCLUDEREA DIN CAMPIONAT!!!

Gigi Becali duce razboiul cu CFR Cluj la nivelul urmator!

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Arsenal - Atletico, azi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Patronul Stelei spune ca a solicitat oficial comisiilor EXCLUDEREA CFR-ului din Liga 1! Becali sustine ca declaratiile date de Dan Petrescu si Camora dupa 1-1 la Iasi au afectat competitia!

"Clubul Steaua a cerut suspendarea lui CFR Cluj din competitiile. Cerem scoaterea lor din competitie pentru declaratiile date de Camora si Dan Petreasca. Conform articolului 52, alineatul 7 cerem scoaterea din competitie definitiv!", a anuntat Becali pentru www.sport.ro si PRO TV!



Ce scrie in Regulamentul Disciplinar, la articolul invocat de Becali:



"Cine vrea sa castige la masa verde e hot, talhar, mincinos, bandit. Asta e in ADN! Nu am cerut nicioata sa castig la masa verde! Arbitrul a stabilit atunci cand a fost cu Rapidul! Eu m-am opus si atunci, nu am facut noi memoriu. Nu a facut Steaua talharie, hotie, minciuna! Niciodata! Atunci cu Rapidul nu a depins de mine!", a spus Becali la PRO X acum doua zile. :)

Diseara, la Stirile din Sport de la PRO TV, vezi detalii incredibile care pot decide lupta pentru titlu in Liga 1!