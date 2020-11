"Trebuie sa jucam aproape perfect!" Ce a spus Adrian Mutu despre duelul de foc cu Danemarca U21! Ce asteapta sa vada de la jucatorii sai

Romania U21 infrunta Danemarca U21, marti, 17 noiembrie, de la ora 20:30, IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Selectionerul Adrian Mutu a comparat duelul decisiv pentru calificarea la Euro U21 cu un alt meci jucat impotriva danezilor. Acesta a declarat ca are incredere in jucatorii sai, considerand ca "tricolorii mici" sunt pregatiti pentru aceasta partida.

"Am mai jucat meci de baraj, la Voluntari, dar acum, fiind la nivel national, e meciul cu cea mai mare miza din cariera de antrenor. E un meci de calificare, l-as compara tot cu un Danemarca - Romania, din 2003. L-am jucat la Copenhaga atunci, din pacate s-a terminat 2-2, am luat ultimul gol in ultimele secunde si am pierdut calificarea. Sper ca maine sa obtinem calificarea la Campionatul European.

M-am concentrat foarte mult pe jocul echipei noastre. Stim adversarii, sunt puternici. Trebuie sa jucam aproape perfect. Nu am pregatit niciun discurs, nu o fac niciodata, sunt vorbe care-mi vin pe moment. Intru intre baieti si le spun ceea ce simt.

Ma ajuta ca stiu sa imi stapanesc sentimentele. Ca jucator nu am avut emotii inaintea meciurilor cu miza, am fost foarte concentrat, mi-am analizat adversarul direct, eram focusat pe evolutiile mele. Cred ca important e ca baietii sa arate atitudine pentru ca stiu ce au de facut, au lucrat foarte bine saptamana aceasta. Sper sa reuseasca sa inscrie, asta ne-ar face fericiti pe toti", a spus Adi Mutu la conferinta de presa dinaintea partidei cu Danemarca U21.

Meciul dintre Romania U21 si Danemarca U21 este programat marti, de la ora 20:30