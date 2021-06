BREAKING NEWS | Anunt de ultima ora despre tinta-surpriza a lui Becali: "Nu-l dau gratis. Am transmis conditiile"

In conferinta de prezentare a lui Alexandru Cretu, Becali a dezvaluit ca e interesat de transferul lui Alin Seroni de la FC Botosani.

Il vrea doar gratis. Seroni mai e legat de Botosani inca un an, iar patronul Iftime spune ca nu-i va permite sa plece liber de contract. Omul cu banii de la Botosani i-a transmis lui Becali in ce conditii il poate aduce pe Seroni.

"Este o orientare foarte, foarte interesanta a celor de la FCSB. Nu-l las liber pe Alin Seroni. Mi-a zis cineva care e oferta, am spus cati bani cer si gata. Liber de contract n-o sa plece. Alin, ca orice fotbalist, poate pleca in anumite conditii. Sunt conditii usoare, iar cine-l vrea trebuie sa ma caute.

Ar face fata la FCSB, ar face fata la orice echipa din Liga 1. Nu ar juca 90 de minute constant, dar poate juca unul, doua sau sapte meciuri, asa cum ii trebuie lui FCSB.

FCSB nu are nevoie de un fundas central permanent, ci de unul mai ieftin, care se poate ridica la nivelul celorlalti si poate juca oricand ii cere clubul. Mai ales ca nu s-ar supara, spre deosebire de altii, care vor sa joace meci de meci", a spus Iftime pentru gsp.ro.