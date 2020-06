BREAKING NEWS: Si-a pus TRANDAFIRI pe costum si a iesit pe gazon! Prima aparitie a Anamariei Prodan pe teren, in calitate de PATRON la Sibiu

Anamaria Prodan a preluat-o azi OFICIAL pe FC Hermannstadt.

In prima reactie de dupa finalizarea negocierilor, Anamaria a vorbit despre titlu la Sibiu. Agentul de jucatori a ajuns in aceasta dupa-amiaza in Ardeal si a finalizat rapid tratativele. Clubul a anuntat ca 'familia Reghecampf' se va implica atat financiar, cat si sportiv la Hermannstadt.

Anamaria a facut impresie inca de la prima aparitie pe gazonul Sibiului. A purtat un costum decorat cu trandafiri si s-a intretinut cu membrii consiliului director si cu antrenorul Vasile Miriuta.

Dupa venirea Anamariei la conducerea lui FC Hermannstadt, de la echipa au plecat presedintele Iuliu Muresan si directorul sportiv Razvan Zamfir.



"Ma voi implica total aici, sper sa facem o echipa de titlu la Hermannstadt", a spus Anamaria Prodan pentru Gazeta Sporturilor.