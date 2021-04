"El e motorul echipei! Parca nu are plamani!" Ce solutii are Toni Petrea dupa accidentarea lui Darius Olaru

Darius Olaru s-a accidentat in meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe.

Fotbalistul in varsta de 23 de ani ar putea lipsi de pe teren pana in luna mai, iar staff-ul FCSB-ului cauta acum cea mai buna varianta pentru a-l inlocui.

Ionut Badea a vorbit despre solutiile pe care le are Toni Petrea dupa accidentarea lui Olaru. Fostul antrenor secund al echipei nationale a declarat ca Vina sau Morutan pot fi folositi fara probleme in mijlocul terenului, acesta din urma fiind preferat gratie evolutiilor bune pe care le-a avut cand a fost folosit pe aceasta pozitie.

"Olaru este are un rol extrem de important. E jucatorul care poate face fazele in mod corect si la inaltime. E motorul echipei, e fara plamani. In locul lui Olaru poate sa apara un Vina sau chiar un Morutan, care a aratat ca e mai creativ la mijloc decat in banda.

In banda adversarii l-au invatat si e limitat si de spatiu. In general, stangacii au emisfera creierului mult mai creativa decat dreptacii. Dupa parerea mea, Morutan ar putea fi foarte bine un jucator de mijlocul terenului", a declarat Ionut Badea, potrivit looksport.ro.

Pentru FCSB urmeaza joi, de la ora 19:00, meciul din Supercupa Romaniei cu CFR Cluj, care va fi transmis live pe www.sport.ro.