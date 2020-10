BREAKING NEWS: Adi Petre, OUT de la FCSB! Atacantul si-a gasit echipa! Anuntul lui MM Stoica

Adrian Petre e aproape sa se desparta de FCSB la mai putin de 8 luni de cand a venit la echipa!

UPDATE 17:34 Din surse apropiate de FCSB, echipa cu care Petre discuta in acest moment este Cosenza. Negocierile finale vor fi purtate in urmatoarele 24 de ore.

Petre e la un pas de Italia. Atacantul are o oferta concreta din Serie B, asa cum www.sport.ro a anuntat inca din urma cu doua saptamani.

Petre a fost cumparat de Becali de la Esbjerg pentru 500 000 de euro. In acest sezon, jucatorul din nationala U21 are 3 meciuri jucate si un gol marcat.



"E posibil sa fie prima operatiune pe care o realizez de and mi-am preluat functia. Ne-am inteles cu un club pentru imprumutul lui cu optiune de cumparare. Sunt si ei de acord cu ce li s-a propus, mai lipsesc doar semnaturile pe contract", a spus Mihai Stoica in conferinta de presa pe care a organizat-o azi.