CHINTA ROIALA! Cosmarul lui Lobont si averea sa de sute de MILIOANE de lire: povestea fantastica a 'Capcaunului' Gravesen

Personaj central al multor vise negre pentru Bogdan Lobont, dar si pentru fanii nationalei de fotbal a Romaniei, Thomas Gravesen s-a retras in 2008.

Danezul a marcat in celebrul 2-5 de pe Lia Manoliu, in 2003, unul dintre cele mai bizare goluri vazute pe un stadion din Romania. Cosmin Craciun

Contand pentru grupa de calificare la Euro 2004, partida s-a disputat pe un teren ce semana mai degraba cu o plaja de nisip decat cu gazon. Gravesen a egalat la 2 printr-un sut din prima de la peste 45 de metri, venit dupa o degajare a portarului tricolorilor. La 17 ani dupa acea reusita, fostul mijlocas al Realului este stabilit in Statele Unite ale Americii si are o avere invaluita in mister.

CV impresionant, palmares de lepadat

Chiar daca a jucat pentru cluburi foarte mari, Gravesen n-a reusit sa castige de-a lungul carierei sale decat un titlu de campion in Scotia. Crescut de Vejle BK, danezul s-a transferat in 1997 la Hamburg, unde a jucat timp de trei sezoane. Au urmat experiente la Everton, Real Madrid si Celtic Glasgow, iar perioada petrecuta in capitala Spaniei a fost una care l-a adus pe Gravesen in atentia presei. Desi n-a stat pe Bernabeu decat un sezon, pe parcursul caruia a adunat 34 de meciuri jucate, danezul s-a remarcat prin atitudinea sa dura. Fabio Capello l-a descris ca fiind “putin ciudat”, dar italianul a fost mai degraba elegant, avand in vedere ca Gravesen s-a batut cu Robinho si i-a scos un dinte lui Ronaldo in timpul sedintelor de pregatire. Si in timpul partidelor, Gravesen era mereu primul cand venea vorba de scandal si a sarit la gatul lui Fernando Torres intr-un derby cu Atletico Madrid, formatie despre care s-a scris ca l-a dorit pe danez inaintea galacticilor. Nici la Everton nu a fost prea cuminte, iar David Moyes l-a descris ca fiind “un baiat bun, dar sarit de pe fix”, dupa ce alaturi de Wayne Rooney a aprins tunuri cu artificii intr-o sala de forta si s-au vanat reciproc cu ele. Nici la nationala nu a fost Gravesen vreun exemplu atunci cand vine vorba de comportament. In timpul unui antrenament, si-a scos organele genitale si le-a fluturat deasupra capului unui coleg. Momentul a fost surprins de un fotograf, iar imaginea a facut inconjurul presei globale. Chiar daca n-a impresionat neaparat prin performante, Gravesen a fost un fotbalist foarte talentat si a ramas in memoria fanilor lui Celtic si Everton, indeosebi. Personalitatea pe care o are nu i-a permis, insa, sa-si dezvolte o cariera in fotbal si dupa ce i-a pus capat celei de jucator, asa ca a trebuit sa se descurce altfel.

Misterul pokerului si averea uriasa a danezului

La ani buni dupa retragere, averea lui Gravesen era estimata la 100 de milioane de lire, insa atunci cand a fost rugat sa comenteze pe marginea acestui subiect, danezul a raspuns “Doar atat?”. Se pare ca fostul mijlocas detine sume uriase de bani in conturi, iar explicatia averii sale nu are cum sa fie reprezentata de salariile castigate din fotbal. Chiar daca a evoluat pentru cluburi puternice din punct de vedere financiar, cosmarul Romaniei din 2003 nu s-a bucurat nici de remuneratii imense, nici de prime de performanta, avand in vedere putinele sale reusite din punct de vedere al trofeelor cucerite. Mutat in Las Vegas in 2013, Gravesen a deschis o afacere alaturi de Kamila Persse, partenera sa, si impreuna activau si in zona imobiliarelor. Numai ca, in acest timp, fostul fotbalist conducea o masina Mercedes SLR McLaren, al carei cost atingea suma de 500 de mii de dolari! Cat despre locuit, este suficient de mentionat ca Gravesen era vecin cu Nicolas Cage, Andre Agassi si Steffi Graf. Asa ca s-au gasit rapid oameni curiosi sa sape si sa afle cum si-a construit danezul averea, iar pe un forum destinat pasionatilor de poker a aparut o postare a unui utilizator care pretindea ca, intr-o seara, a jucat la aceeasi masa cu fostul mijlocas danez. Utilizatorul misterios pretinde ca Gravesen a castigat nu mai putin de 80 de milioane de lire sterline in acea seara! Informatiile n-au putut fi confirmate, mai ales ca fostul fotbalist nu este dispus sa vorbeasca prea mult cu presa si nici nu vrea sa isi dezvaluie secretele. Cert este ca, desi a avut iesiri socante in timpul carierei de fotbalist, Gravesen a facut o treaba foarte buna in ceea ce priveste averea sa.