Cele două cluburi s-au confruntat în etapa cu numărul 28 din sezonul regulat al Superligii României joi după-amiază. La capătul celor 90 de minute, covăsnenii au plecat din Botoșani cu toate cele trei puncte.

Bogdan Andone are o singură nemulțumire după FC Botoșani - Sepsi OSK

După meci, Bogdan Andone a precizat faptul că ar fi trebuit să existe cel puțin 15 minute de prelungiri în partea secundă. Partida s-a încheiat în minutul 90+11.

De asemenea, antrenorul moldovenilor a ținut să evidențieze că în prima parte elevii săi au făcut o sumedenie de greșeli și că i-au costat enorm ocaziile care nu au putut fi fructificate.

”Au fost două reprize opuse. În prima nu am avut atitudine și s-au făcut o sumedenie de greșeli. În repriza a doua am avut situații monumentale. Nu am reușit să le fructificăm, iar acest lucru ne-a costat.

Trebuie să ne adaptăm lotului. Avem nevoie de puncte. Ne-a lipsit finalizarea, dar pentru mine este un lucru extrem de important că am avut ocazii.

Nu vreau să discut despre arbitraj. Singurul lucru pe care vreau să îl spun e despre prelungirile jocului. Unul dintre asistenții mei a oprit ceasul în momentul penalty-ului și la schimbări, dar și la cartonașul roșu. Ar fi trebuit cel puțin 15 minute de prelungiri”, a spus Bogdan Andone.

În urma eșecului, FC Botoșani rămâne ultima în clasament cu 20 de puncte. Trei victorii, 11 remize și 14 eșecuri au înregistrat băieții lui Bogdan Andone după 28 de etape.

De cealaltă parte, Sepsi OSK a urcat pe locul șapte cu 37 de puncte. 10 victorii, șapte rezultate de egalitate și 11 înfrângeri au obținut până acum elevii lui Bernd Storck.