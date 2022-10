Patronul celor de la FCSB i-a dat în continuare încredere antrenorului, care a decis, în cele din urmă, să rămână la echipă. Decizia patronului de la FCSB a fost ”aplaudată” de Dan Alexa, care a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO ARENA.

Dan Alexa: ”FCSB are cei mai talentați fotbaliști în fiecare an”

„(n.r. Gigi Becali îl păstrează pe Dică) Bine face, viața de antrenor e foarte grea. Nu mai e viață, depinzi de foarte mulți factori. În multe situații tu ești vinovatul. Cred că e un deja-vu în fiecare an (n.r. cu FCSB-ul).

Cu certitudine, are cei mai talentați fotbaliști în fiecare an, dar nu au constanța celor de la CFR. Aici pierd foarte mult. Mă bucur că a rămas Dică, pentru că îi lipsește continuitatea FCSB-ului. Îmi doresc să reușească, dar cred acum că FCSB este sub CFR și Rapid”, a spus Dan Alexa, la ”Interviul de 10” de la PRO ARENA.

21 de meciuri a strâns Nicolae Dică în acest ”mandat” pe banca celor de la FCSB. Nouă partide s-au încheiat cu victoria vicecampioanei, șase dintre acestea s-au încheiat la egalitate, iar șase au fost înfrângeri ale FCSB-ului.

FCSB a legat patru victorii în campionat și a ajuns pe locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off, după 13 meciuri.