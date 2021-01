Cartu a identificat principala problema a Craiovei in lupta pentru titlu! "Nu vezi ca mereu suntem putin dezavantajati? Jucam cu echipele care joaca inainte cu FCSB!"

Oltenii au pierdut din nou puncte importante, dupa ce luni seara a remizat pe terenul Astrei, scor 1-1.

Craiova are 4 meciuri consecutive fara victorie, si poate ramane la 6 puncte in spatele lui FCSB, daca echipa lui Toni Petrea se va impune in deplasarea de la Viitorul.

Oficialul oltenilor, Sorin Cartu, considera ca Universitatea este dezavantajata de faptul ca ca joaca mereu cu echipele care au evoluat in etapa precedenta cu FCSB.

"Nu vezi ca mereu suntem putin dezavantajati? Jucam cu echipele care joaca inainte cu FCSB. Sunt infrante de FCSB, dupa vin toate montate sa-si recupereze punctele.

Se aduna puncte, dar pierdem putin teren. Mai e timp, sunt destule meciuri pana se va definitiva podiumul si pana la play-off, deci ai timp sa mai indrepti din ceea ce nu iti iese la un moment dat.

Noi am actionat mai spre sfarsitul perioadei de transferuri pana acum. Patronul a promis ca se vor face niste transferuri, deci probabil se vor face. Era prin Maldive. Are nevoie de relaxare, la cat a patimit si prin ce a trecut cu COVID-ul", a spus Sorin Cartu la emisiunea Liga Digi Sport.