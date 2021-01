Faza CONTROVERSATA in primele minute la Viitorul - FCSB! Ros-albastrii au cerut penalty dupa un posibil hent in careu

FCSB a jucat pe terenul celor de la FC Viitorul in etapa a 17-a a Ligii 1.

In startul partidei de la Ovidiu, ros-albastrii au cerut o lovitura de la 11 metri. In minutul 8, Ovidiu Popescu a trimis o centrare in fata portii, insa balonul a ajuns la Dussaut.

Fundasul celor de la Viitorul a respins din fata lui Coman, preluand balonul cu mana, dupa cum se poate observa in imaginile surprinse de camerele video. Arbitrul Istavan Kovacs a lasat jocul sa continue.

Dupa doar 10 minute, centralul a dictat penalty pentru echipa lui Mircea Rednic, dupa un contact intre Cristea si Matan. Matei a transformat fara probleme.