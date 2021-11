Becali spera să-l aducă gratis, acum își poate lua adio! Jucătorul s-a înțeles cu actualul club 

Ronaldo Deaconu (24 de ani) și-a retras memoriul pe care îl făcuse de curând și rămâne alături de Gaz Metan Mediaș.

Mijlocașul celor de la Mediaș depusese memoriu, cerând să devină liber de contract, invocând restanțe financiare.

„Am avut discuția asta cu el. I-am spus ce aveam de spus, rămâne între noi, dar într-o zi-două o să citiți altceva, va apărea altă știre. El a înțeles, a spus că a fost o decizie pripită și va apărea altceva în presă zilele următoare”, a dezvăluit Ilie Poenaru la finalul meciului cu Mioveni, scor 1-0.

Deaconu și-a explicat gestul, susținând că ar fi vorba despre niște bonusuri pe care nu le-a primit.

„Împreună cu familia mea am decis să investesc într-o afacere imobiliară în Brașov, să rămân cu ceva după fotbal. Am depus memoriu pentru bonusuri, am primit asigurări de la club că lucrurile se vor rezolva”, a spus Ronaldo Deaconu.

Becali va trebui să plătească dacă îl vrea pe Deaconu la FCSB

Așadar, Gigi Becali ratează ocazia de a-l transfera pe gratis pe Ronaldo Deaconu, un jucător aflat în atenția sa în vară.

„Dacă îl cheamă și Andrei, e bun. Să-l luăm. Dacă e român și ortodox, să-l luăm. Am văzut niște reluări (n.r. - ale golurilor cu Dinamo)”, spunea Gigi Becali în vară.

În acest sezon, Deaconu a evoluat în 15 meciuri pentru Gaz Metan, reușind să marcheze două goluri și să ofere cinci pase decisive.