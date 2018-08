Becali ii da sperante lui Dica! Jucatorul dorit de antrenor, cautat de Gigi: "Poate veni la orice ora! Si maine!"

FCSB a inceput sezonul cu un esec. Astra a castigat meciul de la Giurgiu contra vicecampioanei.

Rezultatul, dar mai ales jocul echipei, l-au convins pe Gigi Becali ca este nevoie de intariri in atac. Becali anunta ca se afla in cautarea unui atacant dupa ce Alibec a fost trecut pe linie poarta.

Jucatorul dorit de Dica poate ajunge in orice moment, chiar daca deocamdata FCSB nu are o tinta clara. In caz contrar, FCSB va aborda noul sezon cu un singur varf: Gnohere.

"Poate veni un atacant la orice ora, si maine, daca găsesc! Daca nu gasesc, la revedere! Il avem pe Gnohere", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

FCSB i-a ratat pana acum pe Nemec si Budescu.