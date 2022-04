Patronul FCSB-ului nu este, momentan, interesat să-l vândă pe Octavian Popescu. Acesta vrea să-l mai țină la echipa sa pentru a obține o sumă mai mare în schimbul său. Pentru transferul lui Tavi Popescu, Gigi Becali spune că ar putea obține ”maximum 50 de milioane de euro”.

Gigi Becali, despre transferul lui Octavian Popescu

„E bine că îl monitorizează, dar el nu pleacă la ora asta. Încă nu este de transferat. Eu transfer când pot lua maximum de bani. Eu tot ce am transferat nu a fost mai valoros mai departe. Maximum pentru mine e 50 de milioane de euro, la ora asta. Acum pot să iau doar 10 milioane de euro. E posibil să nu iau, dar asta e”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

VIDEO - Intervenția lui Gigi Becali din emisiunea Ora Exactă în Sport

La finalul partidei, Octavian Popescu s-a arătat foarte fericit pentru cele trei puncte care o aduc pe FCSB mai aproape de primul loc și le-a cerut celor din studio să analizeze o fază când a fost călcat în tușă de un adversar, fără să ofere alte detalii.

"Sunt foarte bucuros că am reușit să marchez, mai ales în derby. Suntem bucuroși că ne-am dus la două puncte de ei. N-am mai câștigat de opt ani la ei acasă și e un moment bun să ne bucurăm. Suntem la mâna noastră, trebuie să câștigăm tot până la final. O să o luăm pas cu pas și trebuie să reușim.

Am avut și eu aici un tușă un contact, sper să analizeze domnii din studio. La Olaru sper să nu fie ceva grav și să revină la antrenamente.

Am revenit și noi, ne-au ajutat și cei de la Craiova, Farul. Trebuie să o luăm meci cu meci și să ridicăm trofeul la final. Noi am dat totul pe teren, trebuia să câștigăm neapărat. Suntem fericiți că am reușit să câștigăm.

Mă bucură aceste vorbe, dar mai am mult de muncă. Nu mă gândesc la Ronaldo, sper să ajung la jumătatea lui", a spus Octavian Popescu.