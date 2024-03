Play-out-ul a început cum se nu putea mai rău pentru FC U Craiova, două eșecuri în primele două etape, iar oltenii au coborât pe loc de baraj, 14, cu 16 puncte, la doar o lungime peste prima poziție direct retrogradabilă, pe care se află Dinamo, echipă cu un meci mai puțin.

Marius Șumudică a refuzat oferta de la FC U Craiova

Deși Adrian Mititelu Jr. a spus imediat după joc că nu se pune problema înlocuirii lui Nicolo Napoli - abia sosit la echipă - și că vina aparține exclusiv jucătorilor, Marius Șumudică recunoaște că a fost contactat azi pentru a prelua formația din Bănie.

Totuși, Șumudică transmite că a refuzat oferta și că nu va prelua nicio echipă în acest final de sezon. Tehnicianul, liber de contract după despărțirea de Gaziantep, a adăugat că a mai primit propuneri în ultima perioadă de la Petrolul și FC Voluntari, iar răspunsul oferit a fost același.

"Da, m-au contactat și am refuzat. Am mulțumit frumos și asta a fost. Nu m-am dus la Ploiești, unde am prieteni, nu m-am dus la Voluntari, unde doar treceam strada, nici vorbă să mă duc la Craiova în plin play-out! Până nu se termină campionatul nu iau nicio echipă", a spus Marius Șumudică, pentru Gsp.

