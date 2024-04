Moldovenii ocupă locul nouă în play-out-ul Superligii României cu 26 de puncte. În primele trei etape, Oțelul a câștigat toate meciurile: 1-0 vs. Poli Iași, 2-1 vs. FCU Craiova și 1-0 vs. Dinamo).

Basarab Panduru știe la ce club ar putea ajunge Dorinel Munteanu: ”Acolo, da!”

Basarab Panduru, fost internațional român, a evidențiat forța pe care o posedă Oțelul Galați cu Dorinel Munteanu la cârma moldovenilor și a remarcat faptul că l-ar vedea pe tehnician antrenând în altă parte în Liga 1 doar la Sepsi OSK.

La clubul patronat de Laszlo Dioszegi e Bernd Storck principal. Covăsnenii se află pe ultimul loc din play-off cu 24 de puncte: două remize și o înfrângere a înregistrat clubul în partea a doua a campionatului

”Dorinel a avut putere mare de tot. Să o iei pe Oţelul din Liga 3 şi să ajungi aici... Bine, cu posibilitatea să plece în altă parte, nu ştiu dacă vrea, dar probabil că multe echipe se gândesc să îl ia. (n.r. Poate doar Dioszegi) Acolo, da!”, a spus Basarab Panduru, potrivit OrangeSport.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Dorinel Munteanu a stat pe banca tehnică a celor de la FCSB, ”U” Cluj, Oțelul Galați, FC Dinamo, Mordovia, FK Qabala, Astra Giurgiu, Zakho SC, Școlar Reșița, Concordia Chiajna și CSM Reșița.

În al doilea mandat la Oțelul, Dorinel a bifat 75 de apariții la cârma gălățenilor, iar din informațiile oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt, antrenorul a înregistrat o medie de 1.60 puncte pe meci.

Cum arată play-out-ul Superligii României