Cele două echipe și-au dat întâlnire pe stadionul ”Ion Oblemenco” în sferturile de finală ale Cupei României joi seară. După 0-0 în timpul regulamentar, partida s-a concretizat în prelungiri, când Oțelul Galați a dat lovitura pe final, grație reușitei lui Joao Lameira din minutul 114.

Ce a avut de zis Dorinel Munteanu după calificarea în semifinalele Cupei României

Dorinel Munteanu a vorbit după meci și a ținut să evidențieze că mesajul pe care l-a răspândit înainte de joc a fost înțeles de elevii săi, fapt pentru care Oțelul a arătat extrem de bine pe durata partidei. Doar golul le-a lipsit gălățenilor, care a venit în cele din urmă în minutul 114.

”Diferența s-a făcut pe teren. Jucătorii noștri au înțeles foarte bine ce au de făcut. Am întâlnit o echipă bună, cu jucători valoroși. Nu este ușor să joci cu o echipă care îi are pe Ivan, pe Mitriță, Baiaram. Nu le-am dat nicio șansă. Cred că victoria este meritată, chiar dacă am jucat 120 de minute.

Am avut ocazii, ei au avut foarte puține. Ne-am calificat pe merit. Cupa României este competiția surprizelor. N-aș vrea să fim noi surprinși. Acum ne gândim la jocul cu Dinamo. Preocuparea mea este să-și revină băieții, să facem recuperare.

Nu vreau să mai vorbesc despre perioada de pregătire, noi ne-am văzut de treaba noastră, chiar dacă au fost unele critici. Am făcut o greșeală când le-am răspuns unor colegi sau prieteni care m-au criticat. Mă bucur că jucătorii mei au înțeles ce trebuie să facă și au făcut-o bine”, a spus Dorinel Munteanu după meci.

Cum arată tabloul semifinalelor din Cupa României

Formația dirijată de Dorinel Munteanu și-a adjudecat, astfel, prezența în semifinalele competiției, unde va da peste ”U” Cluj, care a învins-o pe FC Hermannstadt cu 1-0 în sferturi.

A doua semifinală este formată din FC Voluntari și Corvinul Hunedoara. Ilfovenii i-au eliminat pe cei de la FCU Craiova la loviturile de departajare, scor 0-0, 4-2 d.p., în timp ce hunedorenii au umilit-o pe CFR Cluj cu 4-0.

Semifinalele Cupei României se vor disputa în săptămâna 15-21 aprilie. Momentan, datele nu sunt exacte.