Golurile roș-albaștrilor au fost marcate de Arnold Garita (27') și Alexandru Stoian (85'), în timp ce ilfovenii au înscris prin Remus Gutea (59'). În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off, dar este în continuare departe de lupta pentru titlu.

Basarab Panduru, fostul mare internațional, a urmărit partida și l-a luat la țintă pe Valentin Crețu (37 de ani), cel mai experimentat jucător din lotul FCSB-ului, care a semnat recent un nou contract cu echipa lui Gigi Becali.

Basarab Panduru: ”L-ați văzut așa pe Vali Crețu?”

„L-ați văzut așa? Vezi ce înseamnă? Anul trecut vorbeam cât de bun era (n.r. - Valentin Crețu) și anul ăsta... 'Ce faci, mă, Dawa?' Sau cui îi zice? Uite unde e Dawa! Face 40 de metri ca să vină acolo și Crețu, el face 4 metri, nici pe ăia.

Eu n-am văzut așa ceva! Ce-i asta? Ai cuie în talpă, nu poți să fugi, ce ai, mânca-ți-aș gura? Ți-au ieșit crampoanele prin talpă de nu poți să alergi?”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

În urma acestui rezultat, FCSB a acumulat 18 puncte și ocupă poziția a 6-a în clasament, aflându-se la 11 puncte în spatele liderului Dinamo. De partea cealaltă, FC Voluntari a înregistrat al optulea eșec stagional și se află pe locul 15, cu 8 puncte.

FCSB a urcat pe loc de play-off după victoria cu Voluntari

Confruntarea de la Voluntari a început cu ocazii la ambele porți. Portarul Jurhar a respins șutul expediat de Radunovic în minutul 3, iar gazdele au replicat prin execuția lui Schieb, în minutul 6. Un minut mai târziu, Haruț a intervenit salvator de pe linia porții la șutul lui Miculescu.

Scorul a fost deschis în minutul 27 de Garita, din pasa lui Radunovic, după ce tot atacantul camerunez trimisese pe lângă poartă în minutul 22. Același Garita a mai trimis o dată mingea în plasă în minutul 34, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

În repriza a doua, ilfovenii au restabilit egalitatea în minutul 59, prin Guțea, care a punctat cu un șut la colțul scurt. Trupa lui Florin Pîrvu a fost aproape de a prelua conducerea în minutul 70, când Babic a nimerit bara. În cele din urmă, bucureștenii au dat lovitura în minutul 85: intrat pe teren în locul lui Garita în minutul 78, Stoian a profitat de o greșeală a lui Șuteu și a marcat golul victoriei. Oaspeții au mai avut o oportunitate și în primul minut al prelungirilor, când Boutoutaou a trimis în bară.