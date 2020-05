Gigi Becali isi face PRAF jucatorii: "Am aruncat si eu cativa saci de grau, de porumb, de care nu mai aveam nevoie sa mananc!"

Gigi Becali a vorbit despre jucatorii pe care a decis sa ii bage in somaj tehnic.

Patronul FCSB i-a bagat in somaj tehnic pe Alexandru Stan, Adi Popa, Marko Momcilovic, Bogdan Planic, Harlem Gnohere si Cristi Balgradean, pentru a incerca sa salveze o parte din bugetul clubului, dupa cum a declarat chiar el.

Jucatorii carora le-a taiat finantarea il ameninta cu procese pe patronul ros-albastrilor. Gigi Becali a explicat situatia, afirmand ca nu il afecteaza sub nicio forma ceea ce vor sa faca jucatorii, pe care i-a descris ca fiind 'saci de grau si porumb'.

"Nu stau eu acum sa fac psihologie cu fiecare jucator in parte. Am luat hotararile pe care le-am luat, ce stiu in mare ca echipa este multumita. Si daca vreti voi la modul general trebuie sa stie toata lumea ca fiecare isi apara familia si vaporul lui.

Eu m-am pus sa salvez vaporul meu, sa nu se inece vaporul meu. Si de pe vaporul meu, corabia, am aruncat si eu de pe bord cativa saci de grau, de porumb, din care nu mai aveam nevoie sa mananc. Si am mai aruncat si nu stiu ce lucruri, care nu mai erau utile ca sa salvez corabia, da? Cui nu ii convine sa se duca la lege, sa reclame si cu asta basta! Nu am dat in cap, nu am abuzat de nimeni! Am aplicat niste regulamente pe care statul mi le-a permis sa le aplic", a declarat Gigi Becali pentru Telekom Sport.