Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, e stabilit în Monaco, după ce și-a vândut vila din Nisa. Mai urmărește din când în când meciurile din Superliga României, dar spune că ritmul încet și foarte încet de joc îl determină să renunțe să mai vadă până la final diferite confruntări.

"Băi, băiatule! Stai pe picioare!" Mircea Sandu îi atrage atenția unui star din Superliga României

“Mă mai uit (n.r. – la meciurile din SuperLigă), dar n-am răbdare să mă uit la un meci întreg. Pentru că n-avem ritm, n-avem angajament, n-avem! Când îi vezi pe jucătorii din alte țări cum aleargă, cum deschid culoarele și nu cad ca muștele dintr-un contact ușor, apoi îi vezi pe ai noștri cum se tăvălesc…

E păcat de Olaru că are niște calități. Cade… Stai, bă, pe picioare, băi băiatule, că ești mijlocaș, nici măcar nu ești atacant. Ești cu fața la joc, vii cu mingea la picior. Stai, bă, pe picioare, creezi avantaj, creezi superioritate. În fine, nu sunt tehnician, nu mă bag.”, a declarat Mircea Sandu, potrivit Sport Total FM.

Patronul roș-albaștrilor consideră că Olaru a avut cea mai slabă prestație de când este fotbalistul FCSB-ului.

Darius Olaru, după criticile lui Gigi Becali: ”De ce nu m-a schimbat?”

Darius Olaru a reacționat după criticile lui Gigi Becali venite după meciul cu Universitatea Craiova. Căpitanul roș-albaștrilor i-a dat dreptate patronului de la FCSB și a recunoscut că nu a avut o prestație strălucită. De altfel, Olaru a mărturisit că și-ar acorda nota 5.5 pentru prestația din meciul cu formația din Bănie.

Întrebat despre un eventual transfer, Olaru a subliniat că deocamdată este concentrat doar la câștigarea campionatului.

”Mă simt bine, am avut niște crampe pe final, dar atât, nimic mai mult. Am făcut o primă repriză foarte bună, am dominat jocul prin ocazii. Le-am lăsat posesia deliberat, am încercat să contraatacăm, știam că vor fi spații. Am marcat două goluri, iar în a doua repriză am stat și i-am lăsat să paseze. Ne-am propus să îi lăsăm să paseze. Dacă recuperam mingea, clar aveam spații.

De ce nu m-a schimbat? (n.r. despre criticile lui Gigi Becali) Știu și eu să îmi fac autocritica, știu că nu am făcut o partidă bună, dar echipa a câștigat, încerc să îmi ajut echipa cum pot. Dacă nu sunt eu sau Coman, sunt alții, echipa nu stă în mine sau în Coman. Și eu am făcut o partidă slabă, știu asta, un 5.5 maximum (n.r. nota pe care și-ar acorda-o), dar am câștigat și mergem mai departe.

Mă gândesc să câștig titlul și apoi vom vedea ce va fi (n.r. despre un eventual transfer), nu vreau să mă gândesc, trebuie să fim concentrați, încă nu este nimic câștigat, trebuie să dăm totul. Ne așteaptă un meci extrem de greu, am văzut o altă față a CFR-ului.

Este presiune, dar presiune este peste tot. Ne-am obișnuit de atâtea sezoane. Trebuie să terminăm cu capul sus și să câștigăm campionatul. Toți ne gândim la câștigarea campionatului, dar trebuie să fim concentrați la meciul următor”, a spus Darius Olaru.

În clasament, FCSB conduce cu 41 de puncte. Bucureştenii sunt urmaţi de CFR Cluj şi Universitatea Craiova, ambele cu câte 31 de puncte.

FCSB - Universitatea Craiova 2-0

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Ngezana, Chiricheş, Radunovic - Lixandru, Şut, Olaru (Antwi 87) - Oct. Popescu (Radaslavescu 74), Miculescu (Alhassan 74), Fl. Coman (Dawa 90). ANTRENOR: Elias Charalambous

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu - Şt. Vlădoiu, Maldonado, Badelj, Căpăţînă (Bancu 78) – Al. Creţu, Mekvabishvili, Houri (Koljic 78) – Baiaram (Danciu 61), Blesa (Markovic 68), A. Ivan (Cîmpanu 46). Antrenor: Ivailo Petrev

Cartonaşe galbene: Lixandru 6, Miculescu 7 / Badelj 17, Blesa 24, Căpăţînă 28, Houri 50, Bancu 82

Arbitri: Ovidiu Haţegan - Mircea Grigoriu, Marius Marica - Andrei Moroiţă

Arbitri VAR: Florin Andrei - Bogdan Dumitrache