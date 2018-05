"Avem cei mai frumosi suporteri!" Reactia celor de la Sepsi, dupa incidentele de la meciul cu Dinamo

Incidente incredibile la Sf. Gheorghe.

Cativa fani bucuresteni au capturat un steag al Ungariei dintre suporterii lui Sepsi, iar stewarzii au intervenit in forta! Totul s-a intamplat in minutul 92, dupa ce Tandia a inscris golul de 2-0 pentru Sepsi. Oamenii de ordine au dat cu gaze lacrimogene in directia dinamovistilor, apoi peluza a fost evacuata. In urma incidentelor, si Danciulescu a fost afectat. A primit gaz in fata si a fost sustinut de doi oameni din staff pentru a nu-si pierde echilibrul!!!

Pe stadion s-a strigat 'Ria, Ria, Ungaria" si anunturile au fost facute in maghiara de la statie.

"Un fan de-al lui Sepsi s-a dus ostentativ in fata suporterilor nostri, probabil ca daca nu se intampla asta nu existau incidente. Am fost avertizat inaintea meciului astuia ca jocul va fi oprit in cazul unor scandari xenofobe", a dezvaluit Danciulescu.

Sepsi - Dinamo s-a terminat 2-0!

Antrenorul gazdelor spune ca totul a pornit de la suporterul dinamovist care a furat un steag.

"Un suporter dinamovist a plecat din sectorul lor si a furat un steag, ceva foarte urat! Cei de la Dinamo au fost tratati cum se cuvine de suporterii nostri, sunt de mare calitate, nu jignesc, nu au probleme cu adversarii. Jucam cu 5.000 de oameni la fiecare meci acasa, avem cei mai frumosi suporteri din playout. Din pacate, nu avem stadion mai mare, pentru ca merita sa vina 10.000 de oameni. Imi pare rau pentru ce s-a intamplat, dar nu a fost vina suporterilor nostri", a declarat Eugen Neagoe dupa meci.