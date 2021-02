"Avantajul e fragil, nu se dau decat 3 puncte la un meci!" :) Tanase se gandeste deja la Gaz Metan

Golgeterul din Liga 1 a marcat din nou si a ajuns la 16 reusite in acest sezon.

Florin Tanase nu se bucura insa prea tare. E deja cu gandul la Gaz Metan, viitorul adversar al FCSB in campionat. Tanase spera ca ros-albastrii sa se distanteze fata de CFR, 'fantoma' care-i bantuie din nou in lupta pentru titlu.



"Ne bucuram ca am luat toate punctele pe un teren greu, ne-am consolidat prima pozitie. Era important sa deschidem scorul. Sunt bucuros ca reusesc sa marchez, ca reusesc sa-mi ajut echipa sa obtina puncte. Avantajul e fragil, normal, ca nu se dau decat 3 puncte la un meci. Asteptam sa castigam in continuare si sa crestem avansul. Ne asteapta o alta partida dificila, Gaz Metan va veni pe Arena sa joace, il stim bine pe domnul Teja. e un antrenor bun", a spus Tanase la Digisport.