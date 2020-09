EXCLUSIV! Declaratie de RAZBOI inainte de Dinamo - FC Botosani! "Sper sa ajunga in playoff, dar acum eu vreau victoria! Inca nu sunt organizati!"

Valeriu Iftime a fost invitat special la emisiunea Ora Exact in Sport de pe PRO X.

FC Botosani va juca vineri in deplasare contra lui Dinamo Bucuresti, intr-un meci din etapa a treia a Ligii 1. Finantatorul moldovenilor, Valeriu Iftime, este constient ca lucrurile s-au schimbat in bine la club odata cu venirea spaniolilor. Cu toate acestea, el considera ca echipa lui este mai buna si are forta sa castige meciul

"E un meci important in campionat. Cel mai important in momentul asta. Dinamo este o echipa care emite pretentii, face schimbari.

Nu cred ca sunt atat de organizati ca sa nu ii putem bate. Dinamo poate deveni o echipa puternica, dar astazi nu ma duc cu o frica asa mare in Stefan cel Mare. Eu sunt convins ca suntem mai buni decat ei astazi. Orice club mare poate oricand sa renasca si sa faca ceva spectaculos. Nu stiu ce va fi mai departe, dar am incredere ca putem bate Dinamo acum.

Si noi avem jucatori trecuti pe la diverse cluburi, care au confirmat mult. Depinde de atmosfera. Astia care au jucat la echipe bune, trebuie ajutati sa devina utili echipei. Nu e usor, sunt convins ca Contra stie ce are de facut, e un antrenor cu experienta. As vrea ca Dinamo sa ajunga in playoff. Cine nu ar vrea sa vada un FCSB - Dinamo cu stadionul plin? Este o echipa care poate emite pretentii, care are dreptul istoric de a fi in primele echipe din Romania. E un mare accident ce s-a intamplat cu ei in ultimii ani, sa dea Dumnezeu sa isi duca proiectul la bun sfarsit, dar eu deocamdata vreau sa ii bat", a declarat Iftime pentru PRO X.