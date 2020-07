Amenda URIASA pentru Covid la Craiova! Rotaru a intrat in direct si a facut anuntul: "Am dublat, primeste 20 000 fiecare jucator!"

Craiova e la 3 meciuri de titlu!

Pentru a se asigura ca toti jucatorii respecta recomandarile autoritatilor, sefii oltenilor au pus amenda de COVID! Fiecare fotbalist infectat trebuie sa plateasca 20 000 de euro!

"E clar ca meciul de maine se va juca. Noi nu am cerut ingehtarea campionatului, vrem retestarea tuturor si anularea etapei. Meciul nostru cu Botosani se va juca. Dar, insistam in continuare pentru o retestare a tuturor maine sau luni. Sa existe un moment 0 de la care plecam toti. Vrem retestarea tuturor in aceeasi zi. E clar ca in momentul asta vorbim de transmitere comunitara, riscurile sunt majore pentru oricine. Cred ca multi s-au responsabilizat dupa ce s-a intamplat la Dinamo si la CFR.

Am incercat sa responsabilizam jucatorii, cealalta varianta e cantonarea. Cine vine infestat, 20 000 de euro amenda! Am dublat amenda, inainte era 10 000. Am stat la masa, ne-am inteles cu totii. Am vorbit si am stabilit regulile jocului. Mergem pe intelegerea intre noi. La noi e cu gentleman's agreement. Nici cand sunt bonusuri nu sunt in contract si le dam!", a spus Rotaru la Digisport.