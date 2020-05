Atacul agentului lui Planic la adresa lui Gigi Becali: "Mai bine imi multumea!" 

Contractul lui Bogdan Planic la FCSB este unul dintre cele mai discutate subiecte zilele acestea.

Gigi Becali si impresarul lui Bogdan Planic, Zvonko Milojkovic s-au contrat prin declaratii, din cauza contractului fundasului sarb.

In timp ce patronul FCSB sustine ca intelegerea cu Planic expira abia anul urmator, atat jucatorul, cat si impresarul sau sustin ca in vara fundasul devine liber de contract.

Gigi Becali a reactionat ieri la PRO X, intrebat de contractul lui Planic si declaratiile impresarului.

"Daca zice impresarul ca nu mai are contract, sa plece atunci, cum sa-l contrazicem pe impresar. Sa plece, daca poate", a declarat Gigi Becali la PRO X.

Zvonko Milojkovic a raspuns ironiilor patronului FCSB.

"Domnul Gigi Becali trebuie sa imi multumeasca pentru ca nu l-am luat dupa 10 zile, de cand a semnat contractul, pentru ca ramanea fara jucator si fara bani. Intrebati-l pe domnul Becali, in ce limba este semnat contractul.

Mai sunt niste lucruri in contract. In loc sa ma ironizeze, mai bine imi multumea. Daca contractul este semnat doar in limba romana, cum l-a putut inregistra LPF", a declarat Milojkovic pentru Digi Sport.