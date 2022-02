Atacantul FCSB-ului poate debuta la echipa națională: „L-am pus pe lista de priorități!” Anunțul lui Edi Iordănescu

Valentin Gheorghe (25 ani) este eroul FCSB-ului din meciul cu Chindia Târgoviște, 3-2. Intrat la pauză în locul lui Andrei Cordea (22 ani), când scorul era 2-0 pentru elevii lui Emil Săndoi, fostul atacant al Astrei a reușit o dublă și a menținut distanța față de liderul CFR Cluj, la 6 puncte, pentru bătălia în Liga 1.

De asemenea, în cele 18 meciuri bifate pentru clubul roș-albaiastru, Gheorghe a marcat de 7 ori și a oferit 3 pase decisive.

Adus de Edi Iordănescu la FCSB în vara trecută, după ce l-a impreisonat la Astra Giurgiu, atacantul are șansa să debuteze la echipa națională sub comanda antrenorului care i-a acordat credit. De altfel, selecționerul României a mărturisit că atunci când a sosist la clubul patronat de Gigi Becali, a inistat ca Valentin Gheorghe să fie transferat.

„Despre Vali Gheorghe nu are rost sa mai vorbim. L-am avut la Astra, l-am gasit acolo, l-am debutat, l-am fortat chiar in primul an. Eu, cand m-am dus, l-am pus pe lista de prioritati. Am vorbit cu MM, am vorbit cu patronul”, a declarat Edi Iordănescu pentru TelekomSport.

Până acum, Valentin Gheorghe a adunat doar o apariție la naționala U21 și încă 3 prezențe cu reprezentativa condusă de Mirel Rădoi la Jocurile Olimpice de la Tokyo.