Atac la FCSB dupa transferurile 'de urgenta' de la Hermannstadt pentru meciul cu Liberec: "Modul in care s-a facut 'carpeala' asta e absurd!"

FCSB a ratat pentru al treilea an consecutiv calificarea in grupele Europa League.

Cu mari probleme de lot si transferuri facute pe ultima suta de metri, FCSB nu a reusit sa se califice in playoff-ul Europa League si a pierdut meciul de pe teren propriu cu Slovan Liberec, 2-0.

Decimati din cauza focarului de Covid-19 de la echipa, oficialii ros-albastrilor au cautat sa faca mutari cu o zi inaintea meciului si au apelat la cluburile din Liga 1 pentru a le imprumuta jucatori pentru partida cu Liberec. Astra a fost primul club care s-a oferit sa il ajute pe Gigi Becali, insa negocierile au picat rapid, iar singurii jucatori care au ajuns la FCSB au fost Karanovic si Caiado, pe care Hermannstadt a acceptat sa ii cedeze si Gabi Enache, venit liber de contract.

FCSB a fost criticata pentru modul in care a abordat problema si situatia, iar principalele critici au venit chiar de la Universitatea Craiova. Dupa Sorin Cartu si Marcel Popescu, managerul general al oltenilor i-a criticat pe ros-albastri.

"Craiova este dispusa in orice moment la un gest de solidaritate, noblete si nationalism pentru oricine. In schimb, populismul si maniera in care s-a facut aceasta 'carpeala' mi se par absurde. Multe echipe cu probleme, inclusiv Al Hilal puteau apela la solutii de avarii pentru o saptamana. Nu cred ca, daca am fi fost in situatia lor am fi facut la fel. Sa capacitezi echipele din fotbalul romanesc pentru asta", a spus Marcel Popescu la PRO X.