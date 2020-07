Dezvaluiri uluitoare: Fulop s-a dus la Burleanu inaintea finalei de Cupa si l-a intrebat daca poate sa joace! Ce a urmat e SF

Sepsi Sf. Gheorghe nu l-a putut folosi pe Istvan Fulop in finala Cupei Romaniei, pierduta contra lui FCSB.

Istvan Fulop este printre cei mai buni jucatori ai covasnenilor, insa prezenta sa in finala Cupei a fost imposibila ca urmare a deciziei clubului de a nu risca nicio sanctiune din partea FRF. Fulop primise doua cartonase galbene in fazele anterioare ale competitiei si nu se stia daca poate fi pe teren din punct de vedere regulamentar.

Sepsi a solicitat opinia Federatiei, insa oficialii s-au ferit sa ofere un raspuns cert! De abia dupa meci, Razvan Burleanu a recunoscut ca FRF a gresit. Jucatorul lui Sepsi a fost extrem de dezamagit de ratarea finalei.

"M-am dus la Burleanu inaintea meciului si l-am intrebat de ce nu am putut sa joc. Nu mi-a raspuns. Trebuia sa iasa la televizor inaintea meciului si sa recunoasca greseala, nu dupa joc", a spus Fulop la Digisport dupa meciul pierdut cu 0-2 in fata lui FC Voluntari.

Situatia lui Fulop a fost incerta chiar pana inaintea meciului din Cupa, iar oficialii de la Federatie nu au raspuns in niciun mod solicitarilor lui Sepsi de a lamuri situatia varfului. Singura reactie a venit din partea lui Felix Grigore, seful Departamentului Competitii, care i-a asigurat pe cei de la Sfantu Gheorghe ca FRF nu se va autosesiza daca Fulop este folosit. Totusi, conducerea lui Sepsi a decis sa nu riste, pentru ca FCSB ar fi putut depune contestatie in termen de 48 de ore dupa terminarea meciului, iar FRF ar fi fost obligata sa judece cazul pe fond, in baza unor regulamente confuze.

FRF nu a reusit inca sa lamureasca situatia conflictului dintre ROAF si Regulamentul de Disciplina, care a creat probleme si in semifinale, atunci cand au aparut cazul 'Vlad' si cazul 'Bouhema'.