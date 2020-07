Atac DEVASTATOR al lui Florin Prunea catre FRF! "Incearca sa desfiinteze LPF pentru a pune mana pe banii din drepturile TV"

Fostul oficial de la Dinamo arunca cu sageti catre FRF.

Acesta sustine ca Federatia incearca sa distruga LPF pentru a pune mana pe banii din drepturile de televizare.

Prunea a declarat ca orice propunere venita de la cluburile din Liga 1 va fi respinsa de catre membrii din Comitetul Executiv, deoarece FRF doreste sa aiba acces la veniturile obtinute din drepturile TV.

"FRF incearca sa desfiinteze LPF pentru a pune mana pe banii din drepturile TV, bani foarte multi. Pe FRF nu o intereseaza Liga 1, toate propunerile care pleaca de la cei de Liga 1 spre membrii Comitetului Executiv sunt respinse la foc automat. Pentru FRF cluburile de Liga 1 nu exista pana nu vor reusi sa desfiinteze LPF, dupa care ar curge lapte si miere si pentru cluburile din Liga 1", a declarat Florin Prunea pentru ProSport.

De asemenea, fostul oficial din Stefan cel Mare considera ca Liga 1 ar trebui inghetata, iar in Romania ar trebui implemetat un sistem format din 18 echipe.

"Avem o competitie viciata acum. Nu sunt egalitate de sanse. Eu as opri competitia imediat in play-off si play-out. Titlul ar trebui să il ia echipa de pe locul 1, Craiova. Sa nu retrogradeze nimeni. Trebuie schimbat sistemul imediat, pentru ca acest sistem cu 14 si-a dovedit falimentul. Acest sistem a adus numai rau, a adus ceva bun? Suntem a cincea tară din UE ca locuitori. Ma uitam si la UTA – Rapid, ele merita, alaturi de Petrolul, sa vina in Liga 1. Sunt de acord cu promovarea a patru echipe. La Liga 1 meritul a disparut cu desavarsire", a mai spus Prunea.