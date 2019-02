Situatie incredibila: Becali, finantator la Astra! LPF stie tot si tolereaza prietenia inainte de playoff

Gigi Becali a imprumutat clubul Astra cu 300.000 de euro.

Situatie ciudata in Liga I, cu cateva saptamani inainte de playoff. Gigi Becali a imprumutat clubul Astra cu 300.000 de euro, cu complicitatea Ligii Profesioniste de Fotbal, scrie Gazeta Sporturilor.

In toamna, Ioan Niculae a apelat la patronul FCSB sa il ajute cu 300.000 de euro, pentru a stinge cateva datorii urgente, si a garantat imprumutul cu transa din ianuarie 2019 a drepturilor TV.

LPF a fost de acord cu intelegerea dintre cele doua parti, doar ca planul a fost dat peste cap la finalul lunii ianuarie. Astra a cesionat integral transa din drepturile TV, pentru mai multe datorii, iar banii nu au mai ajuns si pentru datoria de 300.000 de euro catre Gigi Becali.

"Astra si-a cesionat toata rata din drepturile TV si nu au ajuns banii, din aceasta transa, si pentru cesiunea catre Gigi Becali, valoarea totala a cesionilor clubului fiind mai mare decat suma datorata de LPF", este explicatia Ligii Profesioniste de Fotbal in Gazeta.

Astra e datoare la Becali inainte de playoff

Pentru ca datoria catre Gigi Becali nu a fost stinsa, Niculae i-a promis patronului FCSB ca ii va da banii din urmatoarea transa a drepturilor TV, in luna aprilie.

In acest fel, Astra ramane datoare catre patronul FCSB, in contextul in care cele doua echipe vor fi, cel mai probabil, adversare in playoff.

Imprumutul nu este ilegal, pentru ca Gigi Becali nu avea o functie oficiala la FCSB in momentul in care a virat banii in conturile Astrei.

De mentionat faptul ca Ioan Niculae s-a mai imprumutat in trecut la oameni de fotbal, pentru a scapa clubul Astra de sanctiunile UEFA. In 2016, Victor Piturca a imprumutat clubul Astra cu 250.000 de euro, iar in 2017, Mircea Lucescu a virat 200.000 in conturile clubului giurgiuvean. In ambele situatii, imprumuturile au fost garantate cu banii din drepturile TV.

Astra este pe locul 6 in clasament si joaca vineri cu Viitorul.