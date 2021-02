"Asta ne-a distrus!" Gane, dezvaluiri despre momentul in care s-a intalnit cu Cortacero: "Eu l-am abordat!" Ce i-a spus spaniolul

Jerry Gane (49 ani) a dezvaluit ce conversatie a purtat cu Pablo Cortacero.

Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre momentul in care s-a intalnit cu cel care a cumparat pachetul majoritar de actiuni de la Ionut Negoita. Gane a dezvaluit ca ultima intalnire cu Cortacero a avut loc in decembrie, asta fiind si cea de-a doua a celor doi.

Totodata, tehnicianul a marturisit ca spaniolul l-a mintit si la respectiva intalnire, asa cum a facut in repetate randuri, ca va aduce banii promisi la club.



"L-am vazut doar de doua ori pe acest Cortacero. In august si in decembrie. Inainte de sarbatori, in ultima etapa, am ramas la hotel pentru ca eram invitat la o emisiune si acolo m-am intalnit la micul dejun cu Cortacero. L-am abordat eu.

A zis ca va rezolva lucrurile, ca le va pune la punct. Ne-a zis sa stam linistiti, a zis sa nu ne facem probleme. A promis ca va achita toate datoriile. A dat ca si termen sarbatorile de Craciun.

Ne-a mintit, dar nu ma mir, ne-a mintit de atatea ori, prin tot ce le-a spus jucatorilor. E cel mai dureros. Minciuna asta ne-a distrus! Eu i-am cunoscut pe spaniolii astia doar cand au venit la Dinamo, nici Cosmin nu-i stia bine", a spus Jerry Gane pentru Telekom Sport.